Logistieke partijen: kosten vertragingen in vervoer naar record

De kosten van vertragingen bij het transport van goederen zijn vorig jaar tot een recordbedrag van 1,7 miljard euro opgelopen. Zowel op de weg, op het spoor als op het water waren er vertragingen, onder meer door te weinig capaciteit en onderhoudsproblemen, stelt de Logistieke Alliantie op basis van onderzoek dat het uit liet voeren. Die samenwerking van brancheverenigingen in de logistieke sector wil dat het kabinet daarom blijft investeren in aanpassing en uitbreiding van de infrastructuur.

“Op de belangrijke goederencorridors zien we dat het knelt zowel op weg, spoor als vaarwegen. Daarom moeten we blijvend in alle modaliteiten investeren”, zegt voorzitter Elisabeth Post van de Logistieke Alliantie. “Niet investeren is geen optie.”

Omdat de stikstofcrisis ook voor vertraging bij infrastructuurproducten zorgt, besloot minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in maart dat het geld voor aanleg van nieuwe wegen voorlopig naar onderhoud gaat. Maar volgens de Logistieke Alliantie wijst het onderzoek uit dat de noodzaak van uitbreiding en aanpassing van infrastructuur “onverminderd groot” is. “De spade moet zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken”, aldus Post. “Dat is met een groeiende bevolking geen overbodige luxe, maar pure noodzaak.”

Bij Logistieke Alliantie zijn brancheverenigingen zoals evofenedex, TLN, Koninklijke Binnenvaart Nederland en Air Cargo Netherlands aangesloten. Daarnaast zijn ook werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland lid, net als het Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol Group, ProRail en Bouwend Nederland. Die laatste is de branchevereniging voor bouwbedrijven die onder meer infrastructuurprojecten aanleggen.