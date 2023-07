ArcelorMittal aan kop in licht hogere AEX, ASR onderaan

ArcelorMittal was dinsdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. De staalfabrikant profiteerde onder meer van de uitbreiding van de Chinese steunmaatregelen voor de noodlijdende vastgoedsector van het land. De stemming op de Europese beursvloeren bleef verder terughoudend in afwachting van het Amerikaanse inflatiecijfer over juni, dat woensdag op het programma staat.

De inflatie in de grootste economie ter wereld laat al enige tijd een afkoeling zien door lagere energieprijzen, maar zonder deze sterk schommelende brandstofprijzen blijft de zogeheten kerninflatie hardnekkig hoog. De Federal Reserve heeft al laten doorschemeren dat de rente later deze maand verder verhoogd zal worden om de prijsstijgingen tegen te gaan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 756,35 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 902,67 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9 procent. Londen verloor 0,2 procent.

Naast ArcelorMittal (plus 1,5 procent) stonden ING en uitzender Randstad in de kopgroep van de AEX, met winsten van ruim 1 procent. Verzekeraar ASR, informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX en telecomconcern KPN sloten de rij, met verliezen tot 0,8 procent.

ASML daalde 0,2 procent. De chipmachinemaker doet het wat rustiger aan met het aannemen van nieuw personeel, na de sterke groei van het personeelsbestand vorig jaar. Van een volledige vacaturestop is volgens een woordvoerster van het bedrijf evenwel geen sprake.

AMG won dik 3 procent en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap. Analisten van Degroof Petercam schroefden hun koersdoel voor de metalenspecialist op. Van Lanschot Kempen stond onderaan met een verlies van ruim 3 procent. De vermogensbeheerder werd door analisten van Kepler Cheuvreux van de kooplijst gehaald.

In Frankfurt steeg Daimler Truck 1,9 procent. De Duitse vrachtwagenfabrikant verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na sterke verkopen in het tweede kwartaal. Ook gaat het bedrijf voor 2 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Rheinmetall klom 0,9 procent. De Duitse wapenfabrikant heeft een order van 1,9 miljard euro gekregen voor de levering van duizenden Caracal-terreinwagens aan Nederland en Duitsland.

De euro was 1,1005 dollar waard, tegen 1,0988 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 73,07 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 77,75 dollar per vat.