Miljardenorder Nederland en Duitsland voor wapenmaker Rheinmetall

Wapenfabrikant Rheinmetall heeft een order binnengehaald voor de levering van duizenden Caracal-terreinwagens aan Nederland en Duitsland. Daarmee is een waarde van 1,9 miljard euro gemoeid. Het in elkaar zetten van de voertuigen zal plaatsvinden in Nederlandse fabrieken, meldt Rheinmetall.

Ruim 2000 van de terreinwagens zijn bestemd voor het Duitse leger, iets meer dan duizend gaan richting Nederland. Als eerste stap werkt Rheinmetall aan de levering van zo’n 1500 voertuigen met een totale waarde van ongeveer 870 miljoen euro. De wagens zullen in elkaar worden gezet in de Rheinmetall-fabriek in Ede en bij VDL Special Vehicles in Eindhoven.

De Caracal is ontworpen door Rheinmetall, Mercedes-Benz en Armoured Car Systems. Het betreft een wagen met vierwielaandrijving. Ook beschikt de Caracal over een platform dat voldoet aan de behoeften van luchtmobiele brigades of teams die speciale operaties uitvoeren, zo schrijft Rheinmetall op zijn website. De eerste leveringen staan gepland voor begin 2025.