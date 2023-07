Rijstprijs stijgt in Azië naar hoogste niveau in twee jaar

In Azië is de prijs voor rijst gestegen naar het hoogste niveau in twee jaar tijd. De stijging wordt veroorzaakt doordat landen die rijst importeren zijn begonnen met het aanleggen van voorraden. Die doen dat door de angst dat het weerfenomeen El Niño een grote impact zal hebben op de oogsten.

De referentieprijs voor Thaise witte rijst steeg daardoor in de afgelopen vier maanden al met 15 procent tot 535 dollar per ton. Dat is de hoogste prijs sinds maart 2021.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) hebben zich in de tropische Stille Oceaan voor het eerst in zeven jaar El Niño-omstandigheden ontwikkeld, die dreigen te leiden tot droogte in Zuidoost-Azië. Dat komt precies op het moment dat de bezorgdheid over het tempo van de klimaatverandering is toegenomen door de recente wereldwijde recordtemperaturen.

Hoewel moessonregens voor verlichting hebben gezorgd voor rijstvelden in delen van India, de grootste exporteur van rijst, worden de gewassen in Thailand, de op een na grootste exporteur, door droogte bedreigd. De Thaise regering heeft boeren al gevraagd om slechts te planten voor één oogst dit jaar omdat het land naar verwachting vanaf begin 2024 zal worden geconfronteerd met droogte.

Importeurs zijn daardoor begonnen met het aanleggen van grote voorraden, wat de prijs opdrijft. Vietnam verwacht dat de rijstexport dit jaar zal stijgen naar het hoogste niveau in ongeveer tien jaar, waarbij leveringen aan landen als de Filipijnen, China en Indonesië zullen toenemen.

Jeremy Zwinger, oprichter van onderzoeksbureau The Rice Trader, denkt echter dat de zwakte in de markt volgend jaar of zelfs eind dit jaar weer zal terugkeren. De wereldwijde rijstvoorraden zijn volgens hem namelijk nog altijd uitzonderlijk groot.