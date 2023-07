ASMI zet opmars voort in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak is donderdag licht omhooggegaan na de sterke opmars een dag eerder. Vooral ASMI deed opnieuw goede zaken. Het chipbedrijf was wederom de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met een plus van 1,7 procent. Woensdag won ASMI al ruim 6 procent. Bij de kleinere bedrijven moest waterzuiveraar NX Filtration het ontgelden, na een verlaging van de omzetverwachting voor het hele jaar. Dat aandeel leverde dik 3 procent in.

Beleggers deden het verder rustig aan na de forse koerswinsten op woensdag. Die volgden op een sterker dan verwachte afkoeling van de inflatie in de Verenigde Staten tot het laagste niveau in ruim twee jaar. Beleggers hopen daardoor dat de Amerikaanse centrale bank spoedig zal stoppen met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden. Tegenvallende handelscijfers uit China voeden daarnaast de hoop op meer steunmaatregelen van de Chinese overheid om de economie uit het slop te trekken.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 769,15 punten. Een dag eerder had de hoofdindex al 1,6 procent gewonnen. De MidKap won een fractie tot 919,10 punten. De beurs in Parijs klom 0,1 procent. De graadmeters in Frankfurt en Londen bleven vrijwel onveranderd.

Naast ASMI stond branchegenoot Besi in de kopgroep, met een plus van 1,6 procent. Verzekeraar ASR was de grootste daler in de AEX, met een opvallend verlies van 3 procent.

In de MidKap daalde Arcadis 0,4 procent. Het advies- en ingenieursbureau heeft samen met Bergmann Associates een order gekregen van het Amerikaanse leger. De opdracht levert Arcadis een omzet op van 25 miljoen euro in de komende vijf jaar.

Renewi verloor 0,3 procent. Het recycling- en afvalverwerkingsbedrijf waarschuwde dat de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen kwartaal lager zullen uitvallen dan een jaar eerder. Voor het hele boekjaar verwacht het bedrijf dat de resultaten in lijn zullen liggen met de marktvoorspellingen.

In Frankfurt daalde BASF 0,4 procent. Het Duitse chemieconcern verlaagde zijn verwachtingen voor het hele jaar na tegenvallende resultaten in het afgelopen kwartaal. Casino verloor 5 procent in Parijs. De noodlijdende Franse supermarktketen waarschuwde voor een lagere omzet in het tweede kwartaal en een lager resultaat over het hele jaar.

De euro was 1,1150 dollar waard, tegen 1,1123 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 75,98 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 80,40 dollar per vat.