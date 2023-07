Bronnen: India overweegt exportstop op meeste rijstsoorten

India overweegt om de export van verschillende rijstsoorten te verbieden, met uitzondering van basmatirijst. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Daarmee hoopt de regering van het grootste rijst-exportland ter wereld de prijsstijgingen van de witte en bruine korrels een halt toe te roepen.

India neemt ongeveer 40 procent van de wereldwijde rijsthandel voor zijn rekening, de exportbeperking zou gevolgen hebben op 80 procent van die uitvoer. Rijst is voor ongeveer de helft van de wereldbevolking het hoofdvoedsel, waarbij Azië 90 procent van het totale aanbod consumeert.

Het mogelijke exportverbod komt bovenop de al grote zorgen over het wereldwijde aanbod van rijst, die de prijzen flink opdrijven. Grote rijstimporteurs als Indonesië, China en de Filipijnen zijn begonnen met het aanleggen van extra voorraden voor El Niño. Dit weerfenomeen, dat zich volgens de Wereld Meteorologische Organisatie voor het eerst in zeven jaar in de Stille Oceaan heeft ontwikkeld, kan leiden tot droogte in Zuid-Oost Azië. Dat kan mogelijk grote impact hebben op de rijstoogst.

De wereldmarktprijzen voor rijst stegen eerder deze week al tot het hoogste niveau van de afgelopen twee jaar. Ook in de Nederlandse supermarkten is dat te zien. In juni kostte rijst hier gemiddeld 19 procent meer dan een jaar eerder, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).