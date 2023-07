Havens Zeeland en Gent voelen dip in industrie en bouw

De havens van Vlissingen, Terneuzen en Gent hebben in de eerste helft van dit jaar last gehad van de dip in de bouw en industrie. De overslag van goederen via zee daalde met 11 procent, meldt de overkoepelende organisatie North Sea Port. Vooral bij producten die gevoelig zijn voor een economische recessie was die afname sterk, zoals bouwmaterialen en staal.

Het Zeeuws-Belgische havengebied kende in de eerste helft van 2022 nog zijn beste halfjaar ooit. Maar de economie van de eurozone belandde in het eerste kwartaal in een recessie. De Nederlandse en Europese industrie kampen de laatste maanden daarnaast met een zwakke vraag, waardoor deze sector minder grondstoffen nodig heeft.

Ook de internationale sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne waren merkbaar. De overslag van goederen uit Rusland daalde met 56 procent, terwijl het land vorig jaar nog de belangrijkste handelspartner was. De Europese Unie verbood de import van aardolie en andere olieproducten die vanuit Rusland over zee wordt aangevoerd. Uit Oekraïne kwamen 10 procent minder goederen.

North Sea Port rekent op betere economische omstandigheden later dit jaar. Daarmee kan ook de overslag in het havengebied opleven.