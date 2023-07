FNV: staking bij kartonfabrieken Smurfit Kappa wordt opgeschort

De stakingen die vrijdag gepland stonden bij negen kartonfabrieken van Smurfit Kappa zijn opgeschort. Dat meldt bestuurder van vakbond FNV Albert Kuiper. Volgens hem hebben de stakers zelf besloten om weer om de tafel te gaan, na een nieuw bod van het bedrijf. Op donderdag gaan de stakingen nog wel door.

“Gisteren hebben wij per mail een nieuw voorstel van Smurfit Kappa ontvangen die we hebben voorgelegd aan de stakers. Die hebben daarop besloten de staking terug te dringen tot 24 uur”, zegt Kuiper. Het bod behelst onder meer een loonsverhoging van in totaal 11 procent over een periode van 15 maanden. Per 1 april krijgt het personeel er 8,8 procent bij, vanaf 1 januari nog eens 2,2 procent.

Naast het salaris was ook het invullen van de roosters een heikel punt tijdens de onderhandelingen. Daardoor zouden werknemers zo’n drie tot vier dagen voor niets werken. Doordat Smurfit Kappa bij zijn cao-voorstellen niets aan die urenverdeling deed, waren de vakbonden ontevreden. Maar daar is de kartonfabrikant nu op teruggekomen, legt Kuiper uit. Verder is een overwerkverplichting van tafel gehaald.

Daarmee zijn de belangrijkste bezwaren van het personeel van Smurfit Kappa ingewilligd. Nu is het nog een kwestie van de afspraken formaliseren, aldus Kuiper.