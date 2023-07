FTC in beroep tegen uitspraak overnamedeal Microsoft-Activision

De Amerikaanse toezichthouder FTC gaat in beroep tegen een uitspraak van een federale rechter in Californië. Die oordeelde onlangs dat softwareconcern Microsoft mag doorgaan met de overname van gamebedrijf Activision Blizzard ter waarde van 69 miljard dollar.

De Federal Trade Commission had die rechtszaak zelf aangespannen om de grootste deal in de computerspellenbranche ooit te blokkeren. De toezichthouder vreesde namelijk dat Microsoft te dominant zou worden op de gamemarkt en met name op het gebied van het spelen van games via de cloud.

Microsoft heeft zijn eigen gameconsole Xbox en de FTC is bang dat het bedrijf na de overname van Activision Blizzard, bekend van spellen als Call of Duty en Overwatch, de populairste spellen alleen voor zijn eigen spelcomputer wil uitgeven. Microsoft zegt via de overname vooral te willen groeien op het terrein van spelletjes voor de smartphone, waar het bedrijf nog amper marktaandeel heeft. Activision Blizzard is eigenaar van spelletjesmaker King, bekend van het veel gedownloade spelletje Candy Crush.

De FTC liet na het verlies van de rechtszaak al weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak van de rechter en nieuwe stappen te overwegen. De juridische strijd van de FTC maakt deel uit van een poging van FTC-voorzitter Lina Khan om fusies en overnames strenger te controleren, met name die van de grote technologiebedrijven, om de concurrentie in de sector op peil te houden en consumenten te beschermen.

Activision Blizzard liet een reactie op het beroep van de FTC weten dat “de feiten niet zijn veranderd”. Het bedrijf is ervan overtuigd dat de Verenigde Staten bij de 39 landen blijven waar de overname kan worden afgerond. “We kijken ernaar uit om onze krachtige zaak opnieuw voor de rechtbank te verdedigen.”

Microsoft-president Brad Smith verklaarde teleurgesteld te zijn dat “de FTC doorgaat met het nastreven van wat een aantoonbaar zwakke zaak is geworden”. De uitspraak van de rechtbank maakt het volgens hem glashelder dat de overname goed is voor zowel de concurrentie als de consument.