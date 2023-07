Duitse leger bestelt voor 4 miljard tankmunitie bij Rheinmetall

Het Duitse leger heeft een bestaande order voor tankmunitie bij wapenfabrikant Rheinmetall uitgebreid van ruim een half miljard tot 4 miljard euro. Dat meldt het bedrijf in een verklaring op zijn website. Leopard 2-tanks, die ook door Oekraïne worden ingezet, kunnen de kogels met een kaliber van 120 millimeter afvuren.

Een “aanzienlijk” deel van de door Duitsland bestelde munitie is bestemd voor levering aan Oekraïne, aldus Rheinmetall. “De bestelling voorziet in de wens van de strijdkrachten om eventuele gaten in hun voorraden te dichten en hun totale munitievoorraad te vergroten met het oog op de veiligheidssituatie”, zo meldt het bedrijf in de verklaring. De bestelling zou verder zowel gevechts- als trainingspatronen bevatten.

Het is de tweede miljardenorder in een week tijd. Dinsdag meldde Rheinmetall nog een overeenkomst te hebben gesloten met Nederland en Duitsland ter waarde van 1,9 miljard euro. Dat ging om de levering van duizenden Caracal-terreinwagens. Die wagens met vierwielaandrijving beschikken over een platform dat geschikt is voor luchtmobiele brigades of teams die speciale operaties uitvoeren.