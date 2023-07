Nog geen uitbreiding infrastructuur rond autofabriek Nedcar

De aanpassing van de infrastructuur rond de Limburgse autofabriek Nedcar kan voorlopig niet doorgaan. Drie jaar geleden is afgesproken dat de provincie tientallen miljoenen euro’s reserveert voor de volgens moederconcern VDL broodnodige uitbreiding van de infrastructuur rond de fabriek in Born. De provincie Limburg stelde daarbij een zogenoemd go/no-go-moment vast. Daarbij moet wel aan vijf criteria worden voldaan om het geld uit te keren. Maar nu blijkt dat niet aan alle vijf criteria is voldaan, aldus de provincie.

Actiegroepen verzetten zich al langer tegen de aanpassing van de infrastructuur, omdat volgens hen dan weer honderden bomen gekapt worden. Maar daar gaat het nu niet om. Een van de voorwaarden is dat er een structureel werkgelegenheidsniveau van gemiddeld 6000 à 6500 medewerkers moet zijn. En daar is vooralsnog geen sprake van.

Volgens VDL zelf is de aanpassing van onder meer het wegennet nodig om de continuïteit van Nedcar te waarborgen. VDL zelf wil daar bijna 12 miljoen euro in bijdragen. VDL investeert naar zijn zeggen honderden miljoenen in een nieuwe opzet van de productie, waarbij naast de bouw van auto’s ook gewerkt wordt aan allerlei andere autogerelateerde activiteiten.

Maar momenteel zit Nedcar in de problemen door het beëindigen begin volgend jaar van een contract met BMW voor de bouw van Mini’s in Born. De werkgelegenheid voor de meeste van de nu 3950 werknemers is ongewis. VDL Nedcar heeft overigens een intentieovereenkomst getekend met een niet nader genoemd bedrijf voor de productie van personenauto’s in het Limburgse Born vanaf medio 2026, goed voor maximaal 3000 banen.