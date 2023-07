Politie krijgt veel meldingen van VanMoof-klanten

De Amsterdamse politie krijgt “veel meldingen en vragen” van VanMoof-klanten die aangifte willen doen van diefstal van hun fiets. Dat meldt de politie-eenheid van Amsterdam dinsdag op Twitter. Precieze aantallen kan de politie niet geven, laat een woordvoerster weten. De politie roept klanten van het failliet verklaarde e-bikebedrijf op om zich niet meer te melden.

“De klanten, die hier een fiets hebben gekocht of hun VanMoof-fiets ter reparatie hebben aangeboden, vragen of zij bij de politie aangifte kunnen doen van diefstal of hebben inmiddels internetaangifte gedaan van diefstal.” De politie laat echter weten dat aangiften, meldingen en vragen rondom het failliet verklaarde bedrijf niet in behandeling worden genomen. “Een faillissement betreft een civiele en geen strafrechtelijke aangelegenheid. De politie kan – hoe vervelend ook – om deze reden niets betekenen voor klanten.”

Dinsdag werd bekend dat de rechtbank in Amsterdam het Nederlandse VanMoof failliet heeft verklaard. De eerder door de rechter aangestelde bewindvoerders van VanMoof gaan als curatoren de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken. Het fietsenbedrijf zag zich vorige week al genoodzaakt om zijn winkels te sluiten en uitstel van betaling aan te vragen. In onder meer Amsterdam kwamen klanten voor een dichte deur te staan, terwijl ze soms nog een fiets binnen hadden staan.