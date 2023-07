Milieudefensie teleurgesteld over klimaatplannen FrieslandCampina

De jongerenafdeling van Milieudefensie heeft actiegevoerd bij het hoofdkantoor van zuivelconcern FrieslandCampina in Amersfoort. De ongeveer dertig aanwezige actievoerders gingen daar het gesprek aan met topman Jan Derck van Karnebeek over de klimaatplannen van zijn bedrijf. Campagneco√∂rdinator van Milieudefensie Jong zegt na afloop teleurgesteld te zijn. “Op de vraag of FrieslandCampina zich wil committeren aan het klimaatakkoord kregen we een harde nee.”

Voor de actie bij FrieslandCampina had Milieudefensie een voetbalveld neergelegd met daarop een doel. Het doel symboliseert het Parijse Klimaatakkoord, waarop Van Karnebeek een penalty mocht nemen met een wereldbol. Schoot hij raak, dan was dat voor Milieudefensie een toezegging dat FrieslandCampina zich zal houden aan de afspraken uit het akkoord.

De topman miste drie keer het doel, toch zegt hij het klimaatakkoord wel te onderschrijven. “De verdere verduurzaming van FrieslandCampina, onder andere door het uitvoeren van ons klimaatplan, is en blijft een belangrijk onderdeel van onze strategie”, legt Van Karnebeek uit. “Onze ambitie is om in 2050 netto-klimaatneutraal te produceren. Ons klimaatplan richt zich op 2030, een eerste mijlpaal, waarbij we samen met onze leden in de afgelopen jaren al forse stappen hebben gezet.”

Zo wil FrieslandCampina de CO2-uitstoot van de wereldwijde productie en transport in 2030 met 63 procent terugdringen ten opzichte van 2015. De uitstoot door leden van het bedrijf moet tegen die tijd met 33 procent zijn teruggebracht. Milieudefensie eist echter een CO2-reductie van 45 procent ten opzichte van 2019 over de gehele breedte, dus ook voor wat betreft de uitstoot van leden.

“Het was een mooie actie, maar ik ben teleurgesteld”, aldus Gulien. “Het naleven van het Klimaatakkoord van Parijs is wel het minste wat FrieslandCampina kan doen om de opwarming van de aarde met 1,5 graad te voorkomen. Met de hitterecords die nu wereldwijd worden verbroken is gedurfde actie nodig. Bedrijven moeten nu gaan handelen, ook FrieslandCampina.”

Milieudefensie voerde de afgelopen tijd vaker actie bij grote bedrijven, zoals Ahold Delhaize, Tata Steel en ING. Aanleiding is een in 2021 gewonnen rechtszaak van Shell, waar de rechter heeft uitgesproken dat het olie- en gasconcern zich moet houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Milieudefensie probeert met die uitspraak andere grote Nederlandse bedrijven over te halen, terwijl de organisatie zich voorbereidt op een nieuwe rechtszaak.