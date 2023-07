JPMorgan breidt met onlinebank Chase uit in Europa

JPMorgan, de grootste bank van de Verenigde Staten, wil met zijn onlinebank Chase fors uitbreiden in Europa. In Duitsland streeft JPMorgan ernaar een van de drie grootste banken van het land te worden, zei topman Jamie Dimon in een interview met Handelsblatt. Hij wil de onlinebank voor particulieren ook in andere Europese landen openen, maar het is nog onbekend of Nederland daarbij zit.

De bank begon zijn Europese ambities in het Verenigd Koninkrijk. JPMorgan gaat de Europese activiteiten voor particulieren aansturen vanuit de Duitse hoofdstad Berlijn. Daar zijn al veel mensen aan het werk voor de zakelijke tak van de bank. Naast Duitsland maakte Dimon geen andere landen bekend waar Chase beschikbaar moet komen. Volgens de topman zijn de locaties, evenals de startdata, nog niet definitief.

JPMorgan nam eerder dit jaar het noodlijdende Amerikaanse First Republic Bank over. Volgens Dimon is het niet reĆ«el dat de bank andere branchegenoten overneemt die in de problemen zitten. “Ik denk niet dat wij daarvoor de juiste partij zouden zijn”, zei de topman.