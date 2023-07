Europese gasprijs stijgt vijf dagen op rij

De Europese gasprijs is woensdag voor de vijfde dag op rij gestegen. Dat is de langste reeks van prijsstijgingen sinds april dit jaar. Eerder deze maand daalde de gasprijs juist nog sterk doordat gasleveringen uit Noorwegen weer toenamen, na afronding van onderhoudswerkzaamheden aan installaties in het land.

Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs woensdagochtend met 4 procent tot bijna 34 euro per megawattuur. Begin vorige week bedroeg de prijs nog zo’n 25 euro per megawattuur. De gasprijs ligt daarmee nog altijd ruim onder de piek van augustus vorig jaar. Toen moest meer dan 340 euro per megawattuur worden betaald door zorgen over tekorten in de winterperiode als gevolg van de sterk gedaalde leveringen uit Rusland.

Hoewel Europa relatief goed uit de energiecrisis van vorig jaar is gekomen en de gasopslagfaciliteiten nog altijd aanzienlijk voller zijn dan normaal voor de tijd van het jaar, hebben verstoringen van het aanbod en pieken in de vraag nog wel invloed op de prijs. Zo wordt de recente prijsstijging mede veroorzaakt door het warme weer in Zuid-Europa. Daardoor is de vraag gestegen in landen zoals Italië, dat voor de elektriciteitsopwekking afhankelijk is van gas.

Handelaren houden de weersvoorspellingen voor augustus dan ook nauwlettend in de gaten om de toekomstige gasconsumptie te voorspellen. De prijsstijging in Europa gaat ook hand in hand met de hogere kosten voor gas in Azië, omdat de twee regio’s met elkaar concurreren om het beschikbare vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

De komende weken zal de aanvoer van gas naar verwachting ook worden beperkt door verschillende verstoringen aan de aanbodkant. Zo is in de Verenigde Staten een deel van de Columbia Gas Transmission-pijplijn afgesloten na een brand in de buurt, waardoor de toevoer van gas naar de Cove Point LNG-fabriek is afgenomen. En in Rusland is Yamal LNG van plan om in augustus een deel van de gasproductie gedurende drie weken stil te leggen voor werkzaamheden.

Ook staat in Noorwegen volgende maand nieuw onderhoud gepland aan grote installaties. Noorwegen is de belangrijkste gasleverancier aan Europa geworden door het wegvallen van een groot deel van de Russische leveringen vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat Noorse gas gaat via onderzeese pijpleidingen naar bijvoorbeeld Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.