Geld.nl: spaarder blijft grootbank trouw ondanks beperkte rente

Nederlanders openen de laatste tijd vaker een nieuwe spaarrekening. Dat merkt vergelijkingssite Geld.nl op basis van eigen cijfers. Toch zien de Nederlandse grootbanken ING, ABN AMRO en Rabobank klanten niet massaal weglopen omdat de spaarrentes daar maar beperkt zijn gestegen. Voor deze banken lijkt er dan ook geen grote prikkel te bestaan om hun spaarrentes rapper op te voeren dan ze nu doen.

Via de vergelijkingssite werden in de eerste zes maanden van het jaar vier tot vijf keer zoveel nieuwe rekeningen geopend als in dezelfde periode vorig jaar. “Maar dat hoeft niet te betekenen dat mensen hun rekening bij hun bestaande bank opzeggen. Het kan ook dat ze er een tweede rekening bij openen”, zegt deskundige Amanda Bulthuis van Geld.nl.

Ze weet op basis van een recente peiling ook dat bijna de helft van de Nederlanders niet spaart bij een andere bank dan de drie grootbanken. “Het voelt toch vertrouwd en mensen denken ook vaak dat het wisselen van bank veel gedoe betekent”, zegt de expert over de keuze van veel Nederlanders om bij hun bank te blijven.

ING, ABN AMRO en Rabobank profiteren er intussen flink van dat ze nu meer marge kunnen pakken op spaargeld. De rente die de banken krijgen als ze geld bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen, is namelijk wel flink omhooggegaan. Met als gevolg dat de winsten van de banken fors zijn gestegen.

Bij de grootbanken is de consument bij Rabobank momenteel nog het voordeligste uit. Daar gaat de spaarrente halverwege deze maand naar 1,5 procent. Maar bij verschillende kleinere banken, bijvoorbeeld Bunq, of enkele banken in het buitenland ligt de rente al ver boven de 2 procent.

Minister Sigrid Kaag van Financiƫn riep de grote Nederlandse banken eerder al op om hun spaarrentes verder op te schroeven. ECB-president Christine Lagarde ging in mei eveneens in op de ophef in Nederland over de relatief lage spaarrentes. In televisieprogramma Buitenhof wees ze erop dat mensen die het er niet mee eens zijn dat hun bank ze niet zoveel spaarrente biedt, kunnen kiezen voor een andere bank. De Consumentenbond denkt er net zo over, laat een woordvoerster weten.

Dat veel Nederlanders dat laatste toch niet doen, heeft volgens Bulthuis waarschijnlijk ook te maken met wat ze het Icesave-trauma noemt. Daarmee doelt ze op de IJslandse bank die stuntte met hoge rentes, maar tijdens de crisis in 2008 in financiƫle problemen kwam. Met dat bankendebacle in het achterhoofd zijn veel mensen huiverig om met hun spaargeld zomaar over te stappen naar een prijsvechter.