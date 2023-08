Storing Rabobank opgelost, alle functies werken weer

De storing bij Rabobank is opgelost en alle functies werken weer, meldt een woordvoerder van de bank. Eerder op de dag was er een technische storing, waardoor klanten problemen hadden met onder meer de app van Rabobank en iDEAL. Er zou volgens de woordvoerder geen sprake zijn van een cyberaanval.

Klanten die probeerden in te loggen in de app kregen een melding dat er een technisch probleem was en dat de bank werkt aan een oplossing. De problemen deden zich volgens NU.nl ook voor op de website van de bank. Een manager van iDEAL meldde dat klanten van Rabobank het betalingssysteem niet konden gebruiken.