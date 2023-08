Massaclaim op komst tegen Triodos om certificatenkwestie

Een groep beleggers in certificaten van Triodos zegt een massaclaim in te dienen tegen de bank. Ze willen een schadevergoeding voor de verliezen die ze hebben geleden op de alternatieve aandelen van de bank. Die certificaten zijn op dit moment veel minder waard dan het moment waarop Triodos, te midden van de coronacrisis, de handel stillegde omdat veel beleggers hun stukken wilden verkopen.

De waarde van een certificaat is nu 28 euro, terwijl dat voor het stilleggen van de handel ruim 80 euro was. De vorig jaar opgerichte stichting Triodos Tragedie houdt de bank verantwoordelijk voor het verlies. De organisatie zegt een achterban van zo’n vijfhonderd certificaathouders te hebben, maar het is nog niet duidelijk of zij allemaal meedoen aan de massaclaim.

De op duurzaamheid gerichte bank gaf sinds zijn oprichting in 1980 certificaten van aandelen uit die nergens anders te verhandelen waren. Triodos kocht die zelf weer in als er meer verkooporders dan kooporders waren, maar het bedrijf besloot het systeem stil te leggen toen door de coronapandemie beleggers massaal van hun certificaten af wilden.

Met het bedrijf Captin is nu een speciaal handelsplatform opgezet waar wekelijks een nieuwe koers voor de certificaten wordt bepaald. Naast het fikse verlies op certificaten is Triodos Tragedie ook boos over de geringe handel in de stukken. De stichting heeft ook weinig vertrouwen in een herstel van de prijs voor certificaten en hoopt via de rechter compensatie af te dwingen. Die beslissing zou “niet lichtvaardig” zijn genomen, maar een eerdere “kritische, maar constructieve opstelling” heeft volgens Triodos Tragedie niets uitgehaald.