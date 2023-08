Economen: Nederland ontloopt waarschijnlijk een recessie

De Nederlandse economie staat er nog steeds niet echt goed voor, maar Nederland ontloopt waarschijnlijk een recessie. Dat denken economen in aanloop naar de cijfers over de economie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten brengt. “We zijn een periode van doormodderen ingegaan”, zo vat Rabobank-econoom Hugo Erken de situatie samen.

In de eerste drie maanden van het jaar was volgens het CBS nog sprake van 0,3 procent krimp. Als de economie in het tweede kwartaal opnieuw krimpt, zou Nederland volgens de gangbare definitie van economen technisch in een recessie belanden. Dan laat de economie namelijk twee kwartalen op rij achteruitgang zien.

Maar dit keer rekent Erken op enkele procentpunten groei. Datzelfde geldt voor ING-econoom Marcel Klok, die uitgaat van een plus van 0,1 procent. Volgens een peiling door financieel persbureau Bloomberg houden economen in doorsnee rekening met 0,2 procent groei ten opzichte van een kwartaal eerder.

Dat duidelijke economische vooruitgang ver te zoeken is, heeft volgens Erken alles te maken met de hoge inflatie en opgelopen rentes. Daardoor wordt er bijvoorbeeld minder ge├»nvesteerd. Volgens Erken kampt de economie daarbij met “oververhitting”. “De arbeidsmarkt piept en kraakt”, licht het hoofd Nederlandse economie bij RaboResearch toe.

Toch rekent Erken op een lichte groei van het bruto binnenlands product (bbp) in de afgelopen periode. Die groei is volgens hem te danken aan de dienstensector, met daarin ook de horeca en de recreatiebranche. “Met restaurants gaat het bijvoorbeeld nog goed. Mensen laten het geld op sommige plekken ook rollen.” Erken schat in dat dit waarschijnlijk de “zwakke prestaties” van de industrie compenseert.

Klok wil bij ING eigenlijk niet spreken van groei. “Noem het stagnatie”, stelt hij. Klok geeft ook aan dat economische krimp nog niet helemaal kan worden uitgesloten. “Zeer negatieve industrieproductiecijfers wijzen in die richting en ook de bouwproductie en de detailhandelsverkopen daalden.” De econoom voorziet uiteindelijk een “vlak beeld, met een bbp-ontwikkeling die veelal dicht in de buurt van de nul blijft”.

Wanneer Nederland toch in een recessie belandt, dan zou dat volgens Erken overigens niet heel veel betekenen. “Een echte economische crisis gaat altijd gepaard met een crisis op de arbeidsmarkt. Dan verliezen veel mensen hun baan en dreigen forse inkomensverliezen. Maar wij verwachten niet dat zoiets op korte termijn gebeurt. En ook op wat langere termijn ligt het niet voor de hand.”