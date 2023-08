Remeha mikt met grootste warmtepompfabriek op een derde van markt

Remeha hoopt met onder meer de grootste warmtepompfabriek van Nederland een derde van de markt voor hybride warmtepompen te voorzien. Dat zegt topman Arthur van Schayk bij de opening van de nieuwe productielocatie in Apeldoorn. Die produceert dit jaar naar verwachting 50.000 van die warmtepompen en vanaf volgend jaar schaalt het Nederlandse bedrijf de productie op naar 140.000 stuks per jaar.

Een elektrische warmtepomp verwarmt een woning of ander gebouw met warmte uit de buitenlucht, zodat er geen gas meer nodig is. Een hybride variant doet hetzelfde, maar heeft nog wel hulp nodig van een cv-ketel als het buiten vriest.

De hybride warmtepompen uit de fabriek zijn bedoeld om bestaande woningen in voornamelijk Nederland te verduurzamen, legt Van Schayk uit. “De energietransitie is een van de grootste uitdagingen. Voor drie op de vier bestaande huizen is een hybride warmtepomp de beste oplossing.” Hij meldt dat de productie in de fabriek verdubbeld kan worden als dat nodig is.

Remeha is van oorsprong actief op de markt voor cv-ketels, maar wil vanwege de energietransitie uit de fossiele brandstoffen stappen, aldus de topman. Het bedrijf focust ook op warmtenetten. “Er is een grote vraag naar hybride warmtepompen. Mede dankzij de nieuwe productiefaciliteit kunnen we een derde van deze marktvraag voorzien”, zegt hij.

Remeha heeft miljoenen euro’s geïnvesteerd in de fabriek, die werk biedt aan zo’n honderd mensen. Moederbedrijf BDR Thermea wil de komende jaren in totaal 800 miljoen euro investeren, waaronder in deze fabriek. Overigens huurt Remeha de nieuwe locatie.

Remeha heeft al langer een fabriek voor elektrische warmtepompen in Frankrijk, Italië en Spanje. De fabrikant wil volgend jaar ook een productielocatie openen in Slowakije. In Apeldoorn worden alleen hybride apparaten gemaakt, maar er zouden ook elektrische warmtepompen kunnen worden gemaakt, aldus de topman.

Het kabinet wil dat in 2030 miljoenen huizen zijn verduurzaamd. Bij het vervangen van een cv-ketel is vanaf 2026 een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief verplicht. Voor onder meer woningen met een monumentale status geldt een uitzondering.

De brancheorganisatie voor warmtepompleveranciers meldde vorige maand dat leveranciers in de eerste zes maanden van dit jaar meer dan 85.000 warmtepompen hebben verkocht in de woningbouw. Dit is 80 procent meer dan in de eerste helft van 2022. De Vereniging Warmtepompen verwacht dat de groei na dit jaar doorzet.