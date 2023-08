Chinese maker elektrische auto’s BYD ziet winst verdrievoudigen

BYD, China’s grootste fabrikant van elektrische auto’s, heeft vooralsnog geen last van de prijzenoorlog op de thuismarkt. De nettowinst van het concern is in de eerste helft van dit jaar verdrievoudigd, terwijl de verkopen stegen naar recordhoogte.

De winst kwam uit op bijna 11 miljard yuan, omgerekend 1,4 miljard euro. De halfjaarlijkse omzet steeg ook fors, met 73 procent tot ruim 260 miljard yuan.

“Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben Chinese autofabrikanten geprofiteerd van de verschuiving naar geĆ«lektrificeerde voertuigen, waarbij ze opkwamen als sterke concurrenten in een felle markt”, stelt BYD, dat voluit Build Your Dreams heet, in een toelichting.

BYD, opgericht in 1995, produceerde aanvankelijk alleen accu’s. Buitenlandse fabrikanten zoals Tesla, BMW, Mercedes en Audi zijn nog altijd afhankelijk van het Chinese concern voor hun batterijen.

De Chinese concurrent Geely Automobile Holdings, onder andere eigenaar van automerken als Zeekr, Lynk, Livan en grootaandeelhouder van Volvo, maakte vorige week bekend dat de winst slechts minimaal was gestegen in de eerste helft van dit jaar. Dat kwam volgens de onderneming door concurrentie en de prijzenoorlog op de Chinese markt.