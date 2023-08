Koersen over breed front omhoog, Philips enige daler in AEX

De aandelenkoersen op het Damrak zijn maandag over een breed front omhooggegaan, geholpen door een positieve start van de beurshandel op Wall Street. Betaalbedrijf Adyen, dat de afgelopen weken rake klappen kreeg na tegenvallende resultaten, herstelde 2,8 procent en stond daarmee bovenaan bij de hoofdfondsen.

Ook de chipbedrijven ASML en ASMI toonden herstel met winsten tot 2,6 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips (min 0,2 procent) was de enige daler in de AEX.

De toespraak van Jerome Powell zorgde voor opluchting op de beurzen. De Amerikaanse centralebankpresident liet vrijdag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in Jackson Hole weten dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd te hoog is, maar dat de Federal Reserve “voorzichtig te werk zal gaan” bij eventuele verdere verhogingen van de rente.

Ook Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), benadrukte in Jackson Hole dat de rentes in de eurozone hoog zullen blijven als dat nodig is om de inflatie omlaag te krijgen. De ECB en de Fed stellen zich bij hun rentebesluiten te laten leiden door de macro-economische gegevens die voor de rentevergaderingen in september naar buiten komen.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een winst van 1,1 procent op 741,76 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 872,49 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,4 procent. In Londen waren de financiƫle markten gesloten vanwege een nationale vrije dag.

Naast de chipbedrijven stond techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met een winst van 2,6 procent. Verzekeraar NN Group, die dinsdag met resultaten komt, klom 1 procent.

Bij de middelgrote fondsen werd Flow Traders 0,6 procent meer waard. De flitshandelaar kondigde aan dat Folkert Joling, de baas van de handelsafdeling, heeft besloten te vertrekken bij het bedrijf. Joling was ook bestuurslid van Flow Traders. Het bedrijf liet vorige maand weten dat de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd ten opzichte van het eerste kwartaal door de moeilijke marktomstandigheden.