Nieuwssite treft schikking met UBS over reacties lezers

Een blog over de Zwitserse financiële wereld heeft een schikking getroffen met de bank UBS. De nieuwssite Inside Paradeplatz belooft nu beledigende commentaren van lezers te verwijderen en heeft twee eigen artikelen aangepast.

In december klaagde Credit Suisse, dat later werd overgenomen door UBS, Inside Paradeplatz aan uit frustratie over de vele talrijke beledigende reacties aan het adres van de bank. Die had de afgelopen jaren te maken met een aantal schandalen die grote verliezen veroorzaakten, wat uiteindelijk uitmondde in de gedwongen overname door UBS in maart.

Inside Paradeplatz schrijft vaak op een smeuïge manier over ontwikkelingen in de Zwitserse bankensector en komt vaak met nieuws op basis van ingewijden. Volgens Credit Suisse waren de verhalen over de bank overdreven kritisch en zetten ze aan tot allerlei verwensingen aan het adres van medewerkers en cliënten.

Credit Suisse eiste de aanpassing van passages in 52 artikelen van Inside Paradeplatz, meldde zakenkrant Financial Times eind vorig jaar. Tegen hetzelfde dagblad verklaarde de uitgever van de nieuwssite zich te verzetten tegen de aanklachten.

Nu heeft Inside Paradeplatz een verklaring op de eigen site geplaatst over de schikking. “Inside Paradeplatz heeft talrijke reacties van lezers verwijderd en drie passages in twee artikelen verwijderd of aangepast”, schrijft het blog. “Alle andere eisen zijn afgewezen.”

“Inside Paradeplatz betreurt alle eventuele kwetsingen als gevolg van gepubliceerde reacties van lezers”, voegt de site eraan toe.