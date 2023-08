Aandacht voor resultaten verzekeraar NN Group op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar AEX-fonds NN Group. De verzekeraar profiteerde in het eerste halfjaar van gunstige weersomstandigheden in Nederland, waardoor de tak voor schadeverzekeringen minder hoefde uit te keren. Ook verdiende het concern meer met zijn bankdivisie door de gestegen rentes.

De Nederlandse levensverzekeringtak stond volgens topman David Knibbe wel onder druk door “moeilijke marktomstandigheden”. Volgens de topman ligt NN op schema om de doelstellingen voor 2025 te halen. Ook houdt de verzekeraar vast aan zijn plan om jaarlijks voor minstens 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting verder stijgen, na de stevige winsten een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag eveneens verder omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de plus. De beurzen in Hongkong en Shanghai stegen 2,3 en 1,3 procent.

Heineken zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling voor de bierbrouwer op naar kopen.

Ook Galapagos staat in de belangstelling. De biotechnoloog kondigde aan te zijn gestart met een nieuwe onderzoeksfase naar een mogelijke behandeling voor systemische lupus erythematodes, een chronische auto-immuunziekte die aan verschillende organen ontstekingen veroorzaakt.

De fabrikant van elektrische bussen, batterijopslag en laadsystemen Ebusco liet weten drie nieuwe orders te hebben binnengehaald bij Zero Emission Services (ZES). Dat bedrijf levert verwisselbare energiecontainers voor binnenvaartschepen.

NX Filtration kwam nog met cijfers. De waterzuiveraar zag het nettoverlies oplopen bij een vrijwel gelijke omzet. Het bedrijf verlaagde vorige maand al zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

De Europese beurzen sloten maandag stevig hoger. De AEX steeg 1,1 procent tot 741,76 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,4 procent. Londen was gesloten. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,6 procent in de plus op 34.559,98 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent en techbeurs Nasdaq klom 0,8 procent.

De euro was 1,0820 dollar waard, tegen 1,0807 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 79,97 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 84,34 dollar per vat.