Mogelijk data gelekt bij fabrikant Kendrion na aanval hackers

Bij de toeleverancier voor de industrie en autofabrikanten Kendrion zijn mogelijk data gelekt nadat hackers toegang hadden tot de systemen van het bedrijf, meldt het bedrijf dinsdag. De producent heeft na het ontdekken van het lek alle systemen uitgeschakeld om schade zoveel mogelijk te beperken en een noodplan in werking gezet om de activiteiten door te laten gaan.

Het is niet duidelijk of het lek dicht is en hoeveel data mogelijk zijn buitgemaakt. Onderzoek naar het lek loopt volgens Kendrion nog.

Kendrion maakt elektromagnetische componenten. De producent maakt ook veel onderdelen die nodig zijn voor de energietransitie, zoals industriƫle remmen die onder meer worden gebruikt in windmolens. Het bedrijf heeft een beursnotering in Amsterdam.