Adviesprijs liter benzine stijgt tot bijna 2,26 euro

De adviesprijs voor een liter Euro95 aan de pomp is vrijdag volgens consumentencollectief UnitedConsumers gestegen tot 2,259 euro. Daarmee is de prijs de afgelopen maand verder opgelopen, want op 1 augustus stond de adviesprijs op 2,214 euro.

De adviesprijs voor een liter diesel staat nu op 1,997 euro. Dat was op 1 augustus nog 1,897 euro. Deze prijzen worden doorgaans alleen gevraagd langs snelwegen, want pomphouders kunnen afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Elders liggen ze meestal lager.

Ook op de oliemarkt nemen de prijzen toe. Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg vrijdag met 1,3 procent tot 84,73 dollar. Deze week is de prijs van WTI-olie met ongeveer 5 procent omhooggegaan. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, staat op bijna 88 dollar per vat. Brent is deze week ongeveer 3 procent duurder geworden.

De olieprijzen worden gestuwd door het bericht dat landen van oliekartel OPEC+, met name Rusland en Saudi-Arabiƫ, langer willen doorgaan met het beperken van de productie. Ook de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de renteverhogingen gaat pauzeren en stappen van China om de economie te stimuleren, zorgen voor opwaartse prijsdruk.

Het demissionaire kabinet zou in januari een eerdere accijnsverlaging willen terugdraaien waardoor de brandstofprijzen nog verder stijgen. Daardoor wordt benzine nog eens 21 cent per liter duurder en diesel 13 cent.

Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA), heeft gezegd dat dit zowel voor Nederlandse pomphouders in de grensstreek, als voor winkeliers en supermarkten “rampzalig” zou zijn.

Ook Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, vindt dat de overheid moet afzien van de verhoging van de brandstofaccijns, omdat er oneerlijke concurrentie ontstaat met Belgiƫ en Duitsland. De ANWB liet zich eveneens kritisch uit en wil dat het demissionaire kabinet ingrijpt om te voorkomen dat autobrandstoffen nog duurder worden.