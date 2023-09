Shell vindt koper voor Britse en Duitse takken energieleverancier

Shell heeft een koper gevonden voor zijn activiteiten als energieleverancier van zo’n 2 miljoen huishoudens in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De Britse branchegenoot Octopus, actief in vijftien landen, neemt de activiteiten over voor een onbekend bedrag. Toezichthouders moeten de deal nog goedkeuren, maar Shell verwacht dat dit nog dit jaar gebeurt.

Shell kondigde het verkoopplan in juni al aan, omdat de energielevering aan particulieren niet winstgevend genoeg bleek. Ook de Nederlandse tak, met ongeveer 12.500 klanten, zou worden afgestoten. Het energieconcern zegt nu dat het de activiteiten van Shell Energy in Nederland “aan het afbouwen is en de klanten worden overgedragen”. Het onderdeel is, net als de takken in de Verenigde Staten en Australië, geen onderdeel van de overeenkomst met Octopus.

Nog geen twee jaar geleden kondigde het olie- en gasconcern aan de Nederlandse markt te betreden voor energielevering aan particulieren. “Het afgelopen jaar zijn veranderingen op de markt in gang gezet die we niet hadden voorzien toen we ermee begonnen. Vrij snel na dat moment brak de oorlog in Oekraïne uit. Het is nu tijd om de focus te verleggen naar activiteiten waar meer waarde geleverd kan worden”, lichtte een woordvoerster van Shell het verkoopplan eerder toe.