Amerikaanse arbeidsmarkt groeit harder dan verwacht

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in augustus iets harder gegroeid dan verwacht. Volgens het belangrijke maandelijkse banenrapport van het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er vorige maand 187.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in de grootste economie ter wereld.

Economen rekenden in doorsnee op 170.000 nieuwe banen. In juli waren dat er nog een neerwaarts herziene 157.000 (was 187.000). De werkloosheid in de VS kwam uit op 3,8 procent, tegen 3,5 procent een maand eerder. Hier werd gerekend op een onveranderd cijfer.

Het banenrapport van de overheid is van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank is al langere tijd bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan, en die renteverhogingen zorgen voor tegenwind voor de economie. Een sterke arbeidsmarkt geeft de Fed echter meer ruimte om de rente verder op te schroeven.

De beleidsmakers van de Fed vergaderen op 19 en 20 september opnieuw over het rentetarief. Op de financiƫle markten wordt gehoopt dat de centrale bank dan zal afzien van een verdere verhoging.

Eerder deze week bleek uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP al dat de werkgelegenheid in de Amerikaanse private sector in augustus met 177.000 banen is toegenomen. Dat was minder dan verwacht. ADP kijkt alleen naar banen bij bedrijven. Het officiƫle banenrapport van de overheid bevat ook de werkgelegenheid bij overheidsinstellingen.