KLM: onnodige krimp Schiphol schaadt Nederland

De krimp van het aantal vluchten op luchthaven Schiphol om geluidsoverlast tegen te gaan is “onnodig” en “schadelijk” voor Nederland. Dat zegt de KLM. Volgens de luchtvaartmaatschappij is het ook mogelijk om de geluidsdoelstellingen te behalen met het huidige aantal vluchten op de luchthaven.

“Helaas is vandaag het kabinetsvoornemen bekendgemaakt om drastisch te snijden in het aantal vluchten op Schiphol. De minister kiest hiermee voor een eenzijdige focus op krimp van het aantal vluchten, als doel op zich. Wij vinden dat onbegrijpelijk. Het gaat niet om het aantal vliegtuigbewegingen, maar om het verminderen van geluid. De geluidsdoelstellingen kunnen op een betere manier worden behaald, waar omwonenden, het klimaat, luchtvaartmaatschappijen en de Nederlandse economie echt mee geholpen zijn”, aldus KLM.

KLM heeft plannen rond het halen van geluidsdoelstellingen met het huidige aantal vluchten. “We kunnen dit realiseren als we daar de ruimte voor krijgen. Het bereikt de doelstellingen en zorgt voor snellere vernieuwing van onze vliegtuigen, waardoor we schoner, stiller en zuiniger kunnen vliegen.”

KLM-directeur Marjan Rintel zegt dat het “moeilijk is voor te stellen dat zo’n drastisch besluit genomen wordt door een demissionair kabinet, terwijl de Tweede Kamer op 12 september stemt over welke dossiers controversieel zullen worden verklaard”. “Op de winkel passen doe je als demissionair minister niet door de winkel te sluiten”, aldus Rintel.

Het plan dat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) voor advies gaat voorleggen aan de Europese Commissie voorziet in een nieuw plafond van 452.500 vliegbewegingen per jaar met ingang van november 2024. Nu worden jaarlijks nog 500.000 vluchten toegestaan. De luchtvaartsector krijgt daarmee wel iets meer ruimte dan eerst de bedoeling was. In de oorspronkelijke plannen stuurde Harbers aan op een maximum van 440.000 vluchten per jaar.

Transavia-topman Marcel de Nooijer spreekt van een “zeer onverstandig besluit” over de krimp van het aantal vliegbewegingen. “Het laat ook zien dat het kabinet de door ons aangedragen en gevalideerde onderbouwing voor een betere oplossing voor het verminderen van geluidshinder volledig naast zich neerlegt.” Hij stelt dat Transavia miljarden investeert in vliegtuigen die schoner, stiller en zuiniger zijn.