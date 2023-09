Lagere winst VDL door reorganisatiekosten voor autofabriek

Industrieconcern VDL voelt de aanstaande reorganisatie bij zijn autofabriek in Born in de jaarcijfers. Het bedrijf moet daar geld voor opzijleggen, en dat ging in het eerste halfjaar ten koste van de nettowinst. Bij autofabriek Nedcar van VDL verdwijnen vanaf november 1800 banen omdat BMW zich terugtrekt als klant van de assemblagelijn in het Limburgse Born.

Hoeveel banen uiteindelijk verdwijnen bij de autofabriek is nog onduidelijk. VDL wil in Born in de toekomst niet alleen auto’s voor andere bedrijven in elkaar zetten, maar er ook werken aan innovatieve autotechniek en er klussen onderbrengen van andere werkmaatschappijen van VDL die hard “uit hun jasje” dreigen te groeien. Maar hoeveel werkgelegenheid die nieuwe plannen opleveren, is volgens VDL niet te voorspellen.

Wanneer de voorzieningen voor het sociaal plan in Born niet worden meegerekend, verbeterde VDL de resultaten juist. Het operationele resultaat steeg 44 procent tot 78 miljoen euro. Daarbij steeg de omzet met 22 procent tot 3,2 miljard euro.

Die hogere opbrengsten waren deels het gevolg van soepeler werkende aanvoerlijnen richting de autofabriek in Born. Waar in 2022 chiptekorten VDL geregeld dwongen de productielijn stil te leggen, kon Nedcar dit jaar ondanks meerdere stakingen om de reorganisatie veel meer produceren.

Maar ook andere divisies van het industrieel concern groeiden hard, zoals de afdeling met klanten in de chipindustrie en de tak voor machinebouw. Alleen het onderdeel dat bussen maakt kromp.

“We kijken terug op een turbulent eerste halfjaar waarbij veel in het teken heeft gestaan van het organiseren van krimp en groei tegelijkertijd. Beide vergen veel van onze organisatie”, zei VDL-topman Willem van der Leegte. “We verwachten dat de voorspelde groei voor dit jaar gaat uitkomen. Dat onze orderportefeuille stabiel op een hoog niveau blijft, is daarvoor een belangrijke indicator.”