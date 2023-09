Economie Italië krimpt iets sterker dan eerder gedacht

De economie van Italië is in het tweede kwartaal van dit jaar iets sterker gekrompen dan eerder gedacht. Volgens een nieuw cijfer van het Italiaanse statistiekbureau Istat bedroeg de krimp 0,4 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Bij een eerdere raming ging het nog om een min van 0,3 procent.

De krimp komt vooral door een zwakkere binnenlandse vraag door de hoge inflatie. Daardoor houden huishoudens de hand op de knip en nemen de bedrijfsinvesteringen af. Ook de Italiaanse export kromp in de afgelopen periode. In de eerste drie maanden van dit jaar groeide de economie van Italië nog met 0,6 procent op kwartaalbasis.

Ten opzichte van een jaar eerder liet Italië in het tweede kwartaal een groei zien van 0,4 procent. Dat was bij een eerdere schatting nog 0,6 procent.

De regering van premier Giorgia Meloni zou vooralsnog een verwachting voor een groei van de derde economie van het eurogebied met 1 procent over heel 2023 hebben.