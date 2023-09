Bloomberg: China wil verbod iPhone uitbreiden naar staatsbedrijven

De Chinese regering is van plan het verbod op het gebruik van iPhones uit te breiden naar medewerkers van staatsbedrijven en andere door de overheid gecontroleerde instanties. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Eerder schreef zakenkrant The Wall Street Journal al dat China medewerkers van de centrale overheid heeft verboden iPhones van Apple te gebruiken voor het werk. Het verbod zou ook gelden voor andere smartphones van niet-Chinese merken.

China neemt de maatregel te midden van oplopende spanningen met de Verenigde Staten en andere westerse landen. De Amerikaanse regering probeert het Aziatische land steeds meer af te knijpen van de geavanceerdste chiptechnologie, waardoor ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML met exportbeperkingen te maken heeft. De VS vrezen dat China de technologie voor militaire doeleinden zal gebruiken.

Het Chinese verbod is mogelijk ook een vergelding voor vergelijkbare beperkingen in de VS voor het gebruik van smartphones van het Chinese Huawei en de filmpjesapp TikTok, die een Chinees moederbedrijf heeft. Daarnaast is China zelf ook al jarenlang bezig om minder afhankelijk te worden van westerse technologie. In 2022 gaf Beijing overheidsinstanties en staatsbedrijven de opdracht om computers van buitenlandse merken binnen twee jaar te vervangen door binnenlandse alternatieven.

Apple en het belangrijkste voorlichtingsorgaan van de Volksrepubliek hebben niet direct gereageerd op vragen van Bloomberg over de kwestie. Ondanks de spanningen tussen de VS en China blijft Apple sterk afhankelijk van het Aziatische land. Het bedrijf haalt ongeveer een vijfde van zijn omzet uit China. Ook wordt het merendeel van de iPhones daar gemaakt.

De producten van Apple zijn zeer populair in China, ondanks de toenemende wrok tegen de Amerikaanse pogingen om de techsector van het Aziatische land in bedwang te houden. Apple is in China marktleider in het duurdere segment voor smartphones en de iPhone wordt veel gebruikt in zowel de overheids- als de particuliere sector. De Chinese verkopen vormden ook een van de zwaartepunten in de resultaten van Apple in het afgelopen kwartaal.