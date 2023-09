Klimaatactivisten drukken Ryanair-topman taart in het gezicht

Klimaatactivisten hebben de topman van Ryanair, Michael O’Leary, twee taarten in het gezicht gedrukt tijdens zijn bezoek aan Brussel. Daarbij riepen ze een leus tegen de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaartmaatschappij.

“Welkom in België. Stop met de vervuiling van deze planeet”, riep een van de twee vrouwen nadat ze een taart in het gezicht van O’Leary had gegooid. Het incident voor het gebouw van de Europese Commissie werd gefilmd door de Belgische tv-zender LN24.

O’Leary lijkt op die beelden niet erg ontdaan te zijn door de actie. “Goed gedaan”, was zijn eerste reactie. Op X, het voormalige Twitter, maakte Ryanair een grapje over de klimaatactie.

“Een warm welkom in Brussel vandaag om te vieren dat Ryanair deze winter zeven nieuwe routes heeft. Passagiers zijn zo blij met onze verbindingen en petitie dat ze dit met taart vieren. We hebben smakelijk lage ticketprijzen”, schrijft de Ierse budgetvlieger op zijn officiële account.

Europese luchtvaartmaatschappijen, waaronder Ryanair, krijgen geregeld kritiek van milieuorganisaties omdat hun klimaatplannen niet in lijn zouden liggen met de klimaatafspraken van Parijs. Dit terwijl de luchtvaart veel CO2 uitstoot. Ryanair en andere prijsvechters wekken daarnaast de woede van klimaatactivisten omdat ze met hun lage ticketprijzen consumenten aanmoedigen om ook voor relatief korte afstanden het vliegtuig te pakken.

O’Leary was in Brussel om een petitie van Ryanair onder de aandacht te brengen, waarin het bedrijf pleit voor meer voorrang voor overvliegende vliegtuigen bij problemen met een luchtverkeersleiding. Vooral in Frankrijk gaan verstoringen volgens Ryanair vaak ten koste van overvluchten.

In België heeft Ryanair niet alleen last van klimaatacties. In Charleroi gevestigde piloten van de maatschappij kondigden nieuwe stakingen aan voor volgende week. Ze vinden dat Ryanair hun extra betalingen verschuldigd is volgens het Belgische recht. Ook betichten ze hun werkgever ervan te treuzelen met nieuwe cao-onderhandelingen uit onvrede over klachten van een aantal piloten.