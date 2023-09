Tabaksproducent BAT verkoopt activiteiten Rusland en Belarus

Tabaksproducent British American Tobacco (BAT), met sigarettenmerken als Dunhill en Lucky Strike, gaat zijn activiteiten in Rusland en Belarus verkopen. De activiteiten worden overgedaan aan een lokaal consortium dat wordt geleid door het management van de Russische tak van BAT.

BAT maakte niet bekend hoeveel geld er met de verkoop is gemoeid. Vorig jaar maart, kort na de Russische inval in Oekraïne, schortte BAT al alle investeringen in Rusland op, waarbij alleen de lokale merken werden doorgezet.

Het Britse bedrijf gaf toen ook aan te willen vertrekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Met de verkoop wordt het vertrek van BAT nu echt doorgezet. Het bedrijf zegt dan ook geen winst meer te behalen uit de aanwezigheid in Rusland en Belarus. Die activiteiten zijn volgens BAT goed voor 2,7 procent van de totale omzet die vorig jaar uitkwam op 27,7 miljard pond, omgerekend 32 miljard euro.

Rusland is een grote tabaksmarkt want bijna een derde van de volwassen bevolking in het land rookt. De Russische overheid haalt jaarlijks miljarden op met accijns op tabak.