Europese Commissie onderzoekt subsidiëren stekkerauto door China

De Europese Commissie gaat onderzoeken of China haar elektrische auto’s met subsidie onder de kostprijs verkoopt. Die oneerlijke concurrentie schaadt onder meer Europese autofabrikanten, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse ’troonrede’. De EU zou kunnen besluiten tot strafmaatregelen.

“De wereldmarkt wordt overspoeld door goedkopere Chinese elektrische auto’s”, constateert Von der Leyen in haar zogeheten Staat van de EU in het Europees Parlement in Straatsburg. De prijs wordt “kunstmatig laag gehouden met enorme staatssubsidies. Dat verstoort onze markt”.

Frankrijk dringt al lang erg aan op zo’n onderzoek naar ‘dumping’ door China. Maar vooral Duitsland stribbelde tegen, omdat het een handelsoorlog met China vreest. Het Duitse bedrijfsleven, ook de autobranche, is nauw verstrengeld met het Chinese.