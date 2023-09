Kostenbesparingen leveren Zara-eigenaar hogere winst op

Het moederbedrijf van kledingketen Zara heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de winst flink opgevoerd. Modeconcern Inditex, ook eigenaar van winkelformules als Bershka, Pull&Bear en Massimo Dutti, stelt dat die verbeterde resultaten te danken zijn aan verdere kostenbesparingen.

De nettowinst kwam tussen begin februari en eind juli uit op 2,5 miljard euro, 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat resultaat boekte de Spaanse multinational op een ruim 13 procent hogere omzet.

De modeketens van Inditex hadden bij het besparen van de kosten onder andere het geluk dat de inkoop van kleding met minder logistieke problemen gepaard ging dan de afgelopen paar jaar. Toen zorgden de naweeën van de coronapandemie er nog voor dat het lastig was om goederen op de juiste plek te krijgen. Daarnaast is Inditex bezig de ruimte in winkels beter te gebruiken om de kosten per verkocht kledingstuk te drukken.

Inditex maakt daarnaast werk van de inkoop van kleding bij fabrieken die dichter bij zijn thuismarkt Spanje liggen, zoals in Marokko of Turkije. Dat maakt de aanvoerlijnen volgens Inditex efficiënter, waardoor het ook gemakkelijker is om snel in te spelen op nieuwe modetrends. Veel andere ketens leunen zwaar op Aziatische landen voor de productie van hun kleding.

Analisten wezen er in de aanloop naar de halfjaarcijfers op dat de Zara-eigenaar relatief voorzichtig is omgesprongen met prijsverhogingen. Zo wijzen kenners van vermogensbeheerder Bernstein erop dat concurrent H&M, dat vrijdag met cijfers komt, zijn confectiekleding veel vaker in prijs heeft verhoogd.