LinkedIn: meeste Nederlandse bedrijven hebben geen AI-beleid

De meeste Nederlandse bedrijven hebben geen beleid opgesteld voor hoe werknemers AI (kunstmatige intelligentie) kunnen gebruiken in hun dagelijks werk. Dit meldt LinkedIn na onderzoek door Censuswide onder 29.000 werknemers wereldwijd, onder wie 1530 Nederlanders.

Van de ondervraagde werknemers in Nederland geeft 62 procent aan dat hun werkplek geen richtlijnen of trainingsplannen heeft om AI in het dagelijks werk te integreren. Het gaat bijvoorbeeld om toepassingen als chatbot ChatGPT. Bijna een op de drie werknemers zegt dit soort tools te gebruiken op het werk of te experimenteren met kunstmatige intelligentie.

De behoefte om meer te leren over AI is er volgens LinkedIn wel degelijk. Bijna de helft van de ondervraagden wil meer leren over kunstmatige intelligentie. Zo’n drie op de tien ondervraagden laten weten zich zorgen te maken dat ze ontwikkelingen rond AI op hun werk niet bij kunnen houden.

LinkedIn zegt dat er een groot verschil is tussen het deel van de Nederlandse werknemers zonder AI-beleid op de werkvloer en het wereldwijde gemiddelde. Dat ligt op 46 procent.

Vorige week kwam uitzendconcern Randstad met soortgelijke bevindingen als LinkedIn. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de meeste werknemers denken dat AI een belangrijke bijdrage kan leveren aan hun carrière, maar dat weinig mensen daadwerkelijk AI-training krijgen. Randstad noemde deze ontwikkeling “zorgwekkend”.