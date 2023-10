Doorstart Vacansoleil verloopt ‘voorspoedig’, serieuze biedingen

Het proces om tot een doorstart te komen van het vorige week failliet verklaarde Vacansoleil verloopt “voorspoedig”, meldt curator Lodewijk Hox. “Inmiddels zijn er serieuze biedingen binnengekomen bij de curatoren”, staat in een verklaring.

De curatoren hopen de Eindhovense reisorganisatie snel te kunnen verkopen aan een nieuwe eigenaar en daarmee het bedrijf en de medewerkers van een nieuwe toekomst te voorzien. “De interesse in Vacansoleil bleek deze week groot. Uit de biedingen die inmiddels zijn ontvangen, maken wij op dat diverse partijen echt serieuze plannen hebben met deze onderneming”, stelt Hox.

De curatoren gaan de komende dagen verder in gesprek met “de diverse partijen”.

Vacansoleil, dat gespecialiseerd is in campingvakanties, heeft naar eigen zeggen grote schulden opgebouwd in het verleden en tijdens de coronapandemie kwam het bedrijf opnieuw in financiƫle moeilijkheden. Door de stijging van de rentes en de hoge inflatie werd de situatie vorige week onhoudbaar. Onlangs vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan, donderdag werd Vacansoleil failliet verklaard.

Voor de meeste klanten zijn hun reizen gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).