PFAS-maker 3M teleurgesteld dat Nederland naar rechter stapt

Chemieconcern 3M betreurt dat Nederland samen met Vlaanderen in de rechtszaal wil afdwingen dat de PFAS-fabrikant de giftige stoffen opruimt die het jarenlang in de Schelde heeft geloosd. De kwestie had beter kunnen worden opgelost door erover te praten, meent het bedrijf.

Nederland heeft zich aangesloten bij de Vlaamse regering, die voor de rechter haar besluit verdedigt dat 3M de omgeving rond de fabriek in Zwijndrecht bij Antwerpen moet schoonmaken. Ook Nederland heeft last van de geloosde chemicaliƫn, die zich in de voedselketen ophopen en dieren en mensen ziek of onvruchtbaar kunnen maken. Samen staan ze sterker, denkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het bedrijf is niet blij met die stap. “Het gezond verstand maakt duidelijk dat het beter is deze zaken op te lossen door het gesprek aan te gaan, en niet via de rechtbank”, zegt het tegen het Belgische persbureau Belga. 3M zegt te blijven proberen om tot een vergelijk te komen.

Nederland stelde 3M zelf eerder ook al aansprakelijk voor de schade die het chemiebedrijf heeft aangericht in de Schelde. Omwonenden zijn bezorgd en vissers gedupeerd, zei minister Mark Harbers in mei.