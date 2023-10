Prada ontwerpt ruimtepakken voor maanmissie NASA-astronauten

Het Italiaanse modemerk Prada gaat ruimtepakken ontwerpen voor astronauten van NASA die in 2025 naar de maan moeten gaan. Daarvoor werkt het modemerk samen met het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Axiom Space.

Prada en Axiom werken het hele ontwerpproces samen om de pakken geschikt te maken voor de omstandigheden in de ruimte en op de maan, laten de bedrijven weten in een gezamenlijke verklaring. Axiom koos Prada als samenwerkingspartner omdat het modemerk “innovatieve ontwerpconcepten” en expertise heeft in onder meer productietechnieken. Volgens marketingdirecteur Lorenzo Bertelli van Prada heeft het merk deze expertise gehaald uit een eerdere samenwerking met een zeilteam.

De ruimtepakken die astronauten van NASA momenteel dragen in het internationale ruimtestation ISS zijn aan vervanging toe. Er zijn bijvoorbeeld incidenten geweest waarbij water zich ophoopte in helmen. Vorig jaar maakte NASA bekend nieuwe ruimtepakken te laten ontwikkelen. Axiom Space is een van de bedrijven waaraan de ruimtevaartorganisatie de opdracht gunde. De ontwikkeling van nieuwe ruimtepakken stond toen al enige tijd op de planning, maar werd geplaagd door vertragingen en andere problemen.

De astronauten van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA voor wie de pakken bedoeld zijn, gaan met de missie Artemis III naar de maan. Het is de eerste missie waarin mensen weer voet moeten zetten op de maan. Dit gebeurde meer dan vijftig jaar geleden voor het laatst.