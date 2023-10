FIFA laat Russische voetballers toe op WK’s onder 17

Russische voetballers zijn weer welkom op jeugdtoernooien voor de categorie onder 17. Dat maakte wereldvoetbalbond FIFA woensdag bekend. Rusland was uitgesloten van deelname aan internationale voetbaltoernooien sinds de inval in Oekraïne in februari 2022.

Het besluit houdt in dat Rusland aanwezig mag zijn op de WK’s onder 17 voor jongens en meisjes. De Russische teams mogen alleen deelnemen onder de naam ‘Voetbalunie van Rusland’. Ze moeten spelen in neutrale kleuren en mogen geen gebruik maken van de nationale vlag en het volkslied.

Vorige week maakte de Europese voetbalunie UEFA al bekend dat Russische jeugdteams weer mogen meedoen aan internationale voetbaltoernooien in Europa. Seniorenteams blijven, zolang Rusland oorlog voert in Oekraïne, wel uitgesloten.