Google brengt eerste smartwatch naar Nederland

Google brengt voor het eerst in Nederland een smartwatch op de markt. De Pixel Watch 2 kost 399 euro en is vanaf volgende week beschikbaar.

De smartwatch is gebaseerd op het slimme horloge van Fitbit. Dat bedrijf is sinds begin 2021 eigendom van Google. Het digitale horloge heeft niet alleen een hartslagmeter en andere informatie over je gezondheid, maar ook Gmail en de Google-kalender. Als mensen tijdens het sporten onwel worden, kan het horloge voor ze alarm slaan.

Google lanceerde vorig jaar zijn eerste smartwatch. Met die Pixel Watch wilde het bedrijf de concurrentie aangaan met Apple. Dat bedrijf heeft volgens marktonderzoeker Counterpoint Research ongeveer 22 procent van de markt voor smartwatches in handen. Het Chinese Huawei en het Indiase Noise volgen met elk zo’n 10 procent.