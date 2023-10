Door Hollandse bedrijven ontworpen metro Tel Aviv nu schuilkelder

Tien metrostations in Tel Aviv die de Nederlandse ingenieursbedrijven Arcadis en RoyalHaskoningDHV hebben ontworpen, dienen nu als reusachtige schuilkelders voor de inwoners van de stad. De stations werden twee maanden geleden in gebruik genomen.

De nieuwe metrolijn loopt 24 kilometer via de zuidelijke buitenwijken van Tel Aviv door de stad naar de oostelijke buitenwijken, en bedient een gebied met ongeveer 1,25 miljoen inwoners. De ondergrondse stations moeten niet alleen dagelijks vele tienduizenden passagiers vervoeren, maar kunnen de inwoners ook bescherming bieden tegen raketaanslagen.

Israël wordt de afgelopen dagen met raketten bestookt vanuit de Gazastrook. Ook in Tel Aviv vonden zware explosies plaats.

Arcadis heeft momenteel zestig mensen werken In Israël, van wie er twintig in Tel Aviv betrokken zijn bij het project, laat een woordvoerder weten. Het gaat om lokale werknemers, geen van hen heeft een Ǹederlands paspoort. “Iedereen wordt geacht thuis te werken of in de buurt van een veilige omgeving.”

De laatste Nederlandse werknemers van Royal HaskoningDHV zijn in augustus al naar huis teruggekeerd. Hun werk zit erop.

Royal HaskoningDHV kreeg ruim tien jaar geleden samen met IBI Group, onderdeel van Arcadis, de opdracht voor het project in Tel Aviv. Royal HaskoningDHV ontwierp de ondergrondse stations. “De afgelopen jaren hebben we daar veel ervaring mee opgedaan, bij voorbeeld bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, maar ook internationaal,” zegt directeur Anton van der Sanden van RoyalHaskoning DHV.

Volgens Van der Sanden worden de metrostations momenteel nog niet massaal gebruikt om te schuilen. “Bovengronds is daar nu voldoende gelegenheid voor, begrijp ik van een lokale manager die ik sprak. Maar het valt niet uit te sluiten dat de stations later wel nodig zijn om te schuilen.”

Royal HaskoningDHV opende in 1996 een kantoor in Israël. Zaken doen daar ligt gevoelig, heeft het bedrijf de afgelopen jaren herhaaldelijk gemerkt.

In 2013 moest het ingenieursbedrijf de aanleg van een waterzuiveringsinstallatie in Oost-Jeruzalem beëindigen, omdat het project in bezet gebied lag. De Palestijnse Autoriteit wilde het project niet goedkeuren.

Door zich terug te trekken uit het project, haalde Royal Haskoning zich de woede op de hals van de Amerikaanse staat New York. Het ingenieursbureau werd op een zwarte lijst gezet. Van der Sanden: “Daar hebben we snel bezwaar tegen aangetekend en daardoor hebben we slechts een paar maanden op die lijst gestaan.”