VDL zet batterijsystemen in elkaar voor BMW

Industrieconcern VDL gaat in Born batterijsystemen assembleren voor BMW. Het bedrijf gaat in ieder geval tot 2035 ongeveer 125.000 batterijmodules in elkaar zetten voor het Duitse automerk.

“Daarmee krijgt de samenwerking met BMW Group, na tien jaar auto’s produceren bij VDL Nedcar, een vervolg. VDL is in gesprek met andere potentiĆ«le opdrachtgevers voor de seriematige assemblage van batterijsystemen”, meldt VDL.

Over ongeveer een jaar moeten de eerste batterijmodules aan BMW worden geleverd. De voorbereidingen in Born zijn inmiddels opgestart.

Volgend jaar loopt een contract met BMW af voor de productie van MINI’s in Born. Eerder dit jaar legden medewerkers meerdere keren het werk neer in de Limburgse autofabriek VDL Nedcar. Dat deden ze om een beter sociaal plan af te dwingen. Vorige maand werd bekend dat er bij VDL Nedcar per 1 november minder ontslagen vallen dan de eerder aangekondigde 1800. Bij Nedcar werken zo’n 3950 mensen.