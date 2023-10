Meer geld voor chocola uit Ghana en Ivoorkust

Chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely, Hema, Albert Heijn en Ben en Jerry’s gaan het komende jaar aanzienlijk meer betalen voor cacao uit Ghana en Ivoorkust. Beide landen hebben begin deze maand de minimumprijs voor cacao verhoogd, maar van een leefbaar inkomen voor boeren is nog steeds geen sprake, vinden de bedrijven.

Veruit de meeste cacao, 60 procent, is afkomstig uit Ghana en Ivoorkust. Dit jaar stijgt de minimumprijs in Ghana van 1225 naar 1804 dollar per ton cacao, een stijging van 47 procent. In Ivoorkust gaat de minimumprijs 30 procent omhoog van 1232 naar 1612 dollar.

Het is een stap in de goede richting maar nog lang niet voldoende, vinden de bedrijven. Samen met het keurmerk Fairtrade hebben ze een referentieprijs vastgesteld die significant hoger ligt. Zij gaan in Ghana 316 dollar en in Ivoorkust 714 dollar boven de minimumprijs betalen, een stijging van respectievelijk 18 en 44 procent.

Ghana en Ivoorkust worden al decennia lang geplaagd door uitbuiting, illegale kinderarbeid en ontbossing.