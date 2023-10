ExxonMobil koopt branchegenoot Pioneer voor 60 miljard dollar

Het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil neemt zijn eveneens Amerikaanse branchegenoot Pioneer Natural Resources over voor bijna 60 miljard dollar, omgerekend zo’n 57 miljard euro. De aankoop, die in aandelen wordt betaald, is de grootste overnamedeal van dit jaar. Eind vorige week meldde zakenkrant The Wall Street Journal al dat ExxonMobil zijn sectorgenoot zou willen kopen.

De overname is ook de grootste voor Exxon sinds de fusie met Mobil Oil ter waarde van 81 miljard dollar in 1998. Het bedrijf biedt 253 dollar per aandeel Pioneer, dat dinsdag op 237,41 dollar sloot. De overnameprijs vertegenwoordigt een premie van 9 procent ten opzichte van de gemiddelde aandelenkoers van Pioneer gedurende de dertig dagen voorafgaand aan 5 oktober, toen berichten over de mogelijke deal naar buiten kwamen.

Pioneer Natural Resources richt zich op de winning van schalieolie in de staat Texas. Met schaliewinning wordt olie uit gesteentes gehaald door met hoge druk water, zand en chemicaliƫn in de grond te spuiten. Door de overname vergroot ExxonMobil zijn invloed in het olierijke gebied Permian Basin in het westen van Texas en wordt het veruit de grootste olieproducent in dat gebied. Pioneer is nu de grootste exploitant van het Permian-gebied en is goed voor 9 procent van de brutoproductie. ExxonMobil bezet volgens analisten van RBC Capital Markets de vijfde plaats met 6 procent.

Pioneer is een van de succesvolste oliemaatschappijen die uit de schalierevolutie is voortgekomen. Topman Scott Sheffield, die eerder dit jaar aankondigde met pensioen te gaan, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de uitbreiding van schaliewinning in de Verenigde Staten sinds het einde van de vorige eeuw. Het land veranderde daardoor in iets meer dan tien jaar van een grote olie-importeur in de grootste olieproducent ter wereld.

Topman Darren Woods van ExxonMobil lijkt tot nu toe niet te zwichten voor de druk van investeerders en politici om van strategie te veranderen en duurzame energie te omarmen, zoals veel Europese olieconcerns hebben gedaan. Hij blijft vasthouden aan een strategie die sterk gericht is op de winning van olie, ondanks zorgen over de klimaatverandering.