Brand parkeergarage Luton Airport geblust en onder controle

De brand in de parkeergarage van Terminal 2 op de Londense luchthaven Luton Airport is “onder controle en geblust”. Dat meldt de brandweer- en reddingsdienst van Bedfordshire in een bericht op X, het voormalige Twitter. Brandweerlieden blijven wel op de plaats van de brand die dinsdagavond rond 21.00 uur (lokale tijd) uitbrak.

Het nieuw gebouwde parkeergebouw bij Terminal 2 van de luchthaven is door de brand deels ingestort. Volgens de brandweer stonden er mogelijk op het moment van de brand maximaal 1200 voertuigen op de parkeerplaats. De lokale ambulancedienst meldde dat vijf mensen, onder wie vier brandweerlieden en een luchthavenmedewerker, zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een andere persoon werd ter plaatse behandeld.

De brandweer- en reddingsdienst van Bedfordshire voeren nog een uitgebreid onderzoek uit om de oorzaak van de brand te achterhalen. Volgens de Britse krant The Mirror heeft Andrew Hopkinson, hoofdbrandweerofficier van de Bedfordshire Fire and Rescue Service, al wel verklaard “op dit moment geen informatie te hebben die erop wijst dat dit iets anders was dan een ongeluk dat begon in een van de voertuigen”. Volgens hem was het geen elektrische auto, maar een voertuig met een dieselmotor.

De brand heeft geleid tot een grote verstoring van het luchtverkeer op de luchthaven. Alle vluchten op Luton Airport zijn tot 15.00 uur (lokale tijd) opgeschort. Er zouden woensdag vóór 15.00 uur 120 vluchten vanaf de luchthaven vertrekken of aankomen.

Luton Airport, zo’n 40 kilometer ten noorden van het centrum van Londen, is een knooppunt voor budgetmaatschappijen, waaronder EasyJet en Wizz Air. De luchthaven verwerkte vorig jaar meer dan 13 miljoen passagiers.