RCC: reclames Shell over CO2-compensatie mogelijk misleidend

Reclames van Shell over CO2-compensatie van gas voor klanten eerder dit jaar waren mogelijk misleidend, vindt de Reclame Code Commissie (RCC). De organisatie Reclame Fossielvrij had hierover een klacht ingediend bij de waakhond voor reclames.

De reclames kwamen van Shell Energy, een tak die inmiddels niet meer bestaat. Shell gaf klanten voor een iets hoger maandbedrag de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te compenseren. Met dit geld zou Shell investeren in projecten waarin bijvoorbeeld ontbossing wordt voorkomen.

Het olie- en gasconcern was in zijn uitingen te stellig over de milieuaspecten van het gecompenseerde aardgas, vindt de RCC. Shell heeft volgens de RCC onvoldoende laten zien dat de compensatieprojecten waarmee het bedrijf werkt, de CO2-uitstoot van klanten helemaal compenseert. Shell mag van de RCC geen reclame meer maken op deze manier.