Bussenbouwer Ebusco wint op voorzichtig Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies gesloten, na een handelssessie zonder grote bewegingen. De bouwer van elektrische bussen Ebusco was bij de kleinere beursfondsen een opvallende stijger. Beleggers waren tevreden over een handelsupdate van het bedrijf.

De AEX zakte 0,2 procent tot 737,78 punten. Betalingsverwerker Adyen was de sterkste stijger met een plus van 1,8 procent. Besi, een toeleverancier van de chipsector, eindigde onderaan met een min van 2,3 procent. Uitzendconcern Randstad (min 1 procent) zat ook bij de verliezers na een winstwaarschuwing van zijn Britse branchegenoot PageGroup.

De MidKap verloor 0,2 procent tot 828,59 punten. De aandelenbeurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,3 procent, Frankfurt won 0,2 procent.

Ebusco (plus 4,2 procent) was bij de kleinere beursfondsen een van de grootste winnaars. Topman Peter Bijvelds verklaarde dat het bedrijf veel vooruitgang heeft geboekt bij het invoeren van een nieuwe productiestrategie, maar dat Ebusco ook nog last heeft van problemen in de toeleveringsketen en personeelstekorten. Spelletjesbedrijf Azerion maakte overigens een koerssprong van ruim 15 procent, zonder direct aanwijsbare reden.

In Parijs kelderde LVMH 6,5 procent. Het Franse luxeconcern, de eigenaar van modemerk Louis Vuitton en champagnemerken als Moët & Chandon en Dom Pérignon, zag de verkopen afgelopen kwartaal minder sterk stijgen dan verwacht. Andere Franse luxebedrijven als Hermès en Kering zakten rond de 1,5 procent.

De Europese gasprijs daalde 7 procent, maar ligt ten opzichte van maandag ongeveer een vijfde hoger. Een mogelijk opzettelijk veroorzaakt lek aan een gaspijpleiding tussen Finland en Estland leidt tot zorgen over de kwetsbaarheid van de energie-infrastructuur in Europa.

De olieprijzen zakten juist wat. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 84,09 dollar. Brentolie zakte 1,8 procent in prijs tot 86,07 dollar per vat. Shell verloor op het Damrak ongeveer 0,5 procent. BP en TotalEnergies verloren ook licht in Londen en Parijs.

De euro was 1,0613 dollar waard, tegenover 1,0610 dollar een dag eerder.