Eurocommissaris maant na X ook Meta tot bestrijden nepnieuws

De Europese Commissie heeft Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, gewaarschuwd dat nepnieuws en illegale posts zo snel mogelijk van zijn socialemediaplatforms moeten verdwijnen. In Brussel leven veel zorgen over de toename van online nepnieuws over de opleving van het geweld tussen Hamas en Israël. Een dag eerder droeg het dagelijks EU-bestuur de berichtendienst X op om snel illegale berichten te verwijderen.

Eurocommissaris Thierry Breton, verantwoordelijk voor digitale zaken, schrijft in een brief aan Meta-topman Mark Zuckerberg over “een sterke toename van illegale content en desinformatie die in de EU worden verspreid via bepaalde platforms”. Hij roept Zuckerberg op om zich strikt te houden aan nieuwe Europese regelgeving die het verspreiden van nepnieuws verbiedt.

Breton maakt zich ook zorgen over geavanceerde manieren om nepnieuws te verspreiden in de aanloop naar verkiezingen in een aantal lidstaten, waaronder Nederland. Zo heeft de voor digitale zaken verantwoordelijke Eurocommissaris aanwijzingen dat er “een aanzienlijke aantal deepfakes” verscheen op sociale media rond de verkiezingen in Slowakije. Het gaat om amper van echte filmpjes te onderscheiden nepbeelden, waarmee het bijvoorbeeld mogelijk is stemmen of gezichten van bekende mensen of politici te manipuleren. Breton wil van Zuckerberg weten welke maatregelen Meta neemt om die deepfakes te bestrijden.

Dinsdag riep Breton de miljardair Elon Musk, die vorig jaar Twitter kocht en onlangs omdoopte tot X, op om meer te doen tegen berichten die illegaal zijn. Naast nepnieuws gaat het ook om berichten, video’s of foto’s die geweld verheerlijken.

Een probleem bij X is dat Musk na de overname een groot deel van het personeel ontsloeg, onder wie veel medewerkers die erop moeten toezien dat verboden berichten het platform niet bereiken. Musk stelde in een reactie op Bretons waarschuwing dat alles op X open en transparant is. Hij vroeg de eurocommissaris ook om concrete voorbeelden te noemen van illegale berichten. “Meldingen van gebruikers – en autoriteiten – over nepnieuws en de verheerlijking van geweld zijn u welbekend. Het is nu aan u om te laten zien dat u doet wat u zegt”, reageerde Breton daarop.